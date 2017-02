Auteur: Marc Van de Looverbosch

Marc Van de Looverbosch Maakte Filip Dewinter bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 een reële kans om burgemeester van Antwerpen te worden? Enkele politici uit CD&V en Open VLD waren bereid hem daarin te steunen. Dat zegt Vlaams Belangkopstuk Dewinter in "Wissel van de macht" vanavond op Canvas, over de ondergang van Vlaams Belang.