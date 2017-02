Het belangenconflict is intussen effectief ingediend bij het Overlegcomité, het orgaan van de verschillende regeringen in België. Daardoor wordt de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen opnieuw voor 60 dagen opgeschort. Zo krijgen de verschillende regeringen in ons land extra tijd om tot een gedragen oplossing te komen in dit dossier.

Opmerkelijk is dat de regering-Bourgeois het conflict heeft ingediend als gemeenschapsregering en dat ze niet de oorspronkelijke geluidsnormen van 1999 viseert, zoals vorige week was aangekondigd. Ze volgt dus een andere procedure dan eerst aangekondigd. "We hebben gekozen voor een piste die ook is gebruikt in het BHV-dossier", zo klinkt het in Vlaamse regeringskringen.

"Het belangenconflict slaat op de beslissing van de Brusselse regering van vorig jaar om de tolerantiedrempel af te schaffen", verduidelijkt de woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Dat kán volgens hem omdat de Vlaamse regering deze keer optreedt in haar hoedanigheid van gemeenschapsregering. "Ik herinner eraan dat het belangenconflict tot doel heeft tot een billijke verdeling van de geluidsoverlast te komen."