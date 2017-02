LDD-politicus en burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans hekelde gisteren dat onder anderen Steven Vandeput in 2012, tot hij minister van Defensie werd, via zijn familiebedrijf EIB bestuurder was bij verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. "Optimaal fiscaal poen scheppen", noemt Reekmans het.

"Heel zware woorden zijn dat", reageert minister Vandeput. Hij ontkent dat het om fiscale optimalisatie gaat. "Ik ga niet verhullen dat de vennootschapsbelasting 33,99 procent is. Maar op dat ogenblik zit het geld nog in de vennootschap. Als je het geld eruit wil halen, moet je nog inkomstenbelasting of roerende voerheffing betalen."

Vandeput stelt dat hij via zijn vennootschap heeft gewerkt om in orde te zijn met de sociale wetgeving. "Ofwel moest ik mij privé aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen, ofwel kon dat via een vennootschap. Ik koos voor die tweede optie, vooral omdat ik met alles qua sociale wetgeving in orde wou zijn."

De N-VA'er benadrukt dat hij niets illegaals heeft gedaan en dat ook alles transparant is verlopen. "Ik begrijp dat er mensen zijn die dat allemaal moeilijk vinden, maar in de vennootschapswetgeving zijn dat zaken die heel normaal zijn. De saus die meneer Reekmans erover giet, is om alles in een slecht daglicht te stellen."