Op de laatste zitting had Bracke nog een vraag voor de meerderheid in Gent van SP.A, Groen en Open VLD. Hij wil voor de zomer een antwoord of het kan met minder mandaten van politici in intercommunales.

Anderzijds zei Bracke ook dat hij nog altijd het vertrouwen geniet van zijn fractie en zijn partij. Vorige week had Bracke in de gemeenteraad zwaar uitgehaald naar de meerderheidspartijen na berichten over vergoedingen in de raad van bestuur van Publipart. Zelf kreeg hij daarop kritiek omdat hij zitting had in de adviesraad van Telenet en wou hij eerst niet kwijt hoeveel hij daarvoor betaald kreeg.

Uiteindelijk bleek dat Bracke niets meer liet factureren sinds hij Kamervoorzitter is geworden, wat dan weer tot verwondering had geleid bij N-VA-voorzitter Bart De Wever.

In de marge van de gemeenteraad zei Bracke dat die onduidelijkheid te wijten was aan het feit dat hij van bank veranderd was en enkel nog elektronische afschriften bekeek. Daarom was hij eerst niet zeker of de betalingen door Telenet nu gestopt waren of niet.