Vanavond maakte Reekmans dan bekend dat Steven Vandeput (boven) in 2012 tot hij minister van Defensie werd via zijn familiebedrijf EIB bestuurder was bij de intercommunales Nuhma NV en Publilum NV. Ook liet Vandeput zich via zijn bedrijf vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Aspiravi, dat actief is in windmolenparken.

Reekmans wijst in dat verband ook met de vinger naar Kamerlid en burgemeester van Peer Peter Vanvelthoven. Die liet zich tot vorig jaar in de raad van bestuur van Nuhma en Publilum vertegenwoordigen door zijn bedrijf VOF Admonitus. Nadien is hij in eigen naam bestuurder.

Ook Tony Coonen (SP.A) en André Vautmans (Open VLD) zouden zich via hun bedrijven VOF Panta Rhei en de BVBA Avecom hebben laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Nuhma.

Reeksmans spreekt over "onaanvaardbare praktijken". De betrokken politici hebben volgens hem "deze ronduit verwerpelijke constructies opgezet uit fiscale redenen". "De normvervaging van de SP.A in Limburg verwondert" hem niet, zegt Reekmans, maar van "een partij als de N-VA die zo graag de kracht van verandering wil belichamen, verwacht je deze praktijken met een enorm hoog PS-gehalte totaal niet", besluit hij.