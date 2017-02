Na de commotie van de voorbije week over de adviesraad van Telenet waarin verschillende politici zitten of hebben gezeten, heeft het telecombedrijf vandaag volledige transparantie gegeven over de vergoedingen die in de voorbije jaren aan die politici werden betaald.

Opmerkelijk daarin is dat ex-premier Yves Leterme door Telenet werd uitbetaald vanaf half 2011. Dat gaf de indruk dat hij al voor het einde van zijn premierschap begon als adviseur. Leterme trad namelijk af begin december 2011. Telenet zette later echter de puntjes op de i door te zeggen dat hij pas na zijn premierschap een eerste vergadering als lid van de adviesraad heeft bijgewoond. Die vond plaats op 19 december.

Leterme werd vergoed voor die ene vergadering in 2011, maar tegelijk ook voor een half jaar lidmaatschap. Alles samen kreeg hij in 2011 8.000 euro. Dat half jaar lidmaatschap liep dan wel gelijk met zijn laatste maanden als premier in lopende zaken.