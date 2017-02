Had ik Bracke gevraagd om te stoppen als Kamervoorzitter, dan had hij dat wellicht gedaan. Maar van wat kan ik hem beschuldigen?

Had ik Bracke gevraagd om te stoppen als Kamervoorzitter, dan had hij dat wellicht gedaan. Maar van wat kan ik hem beschuldigen?

Met het adviserende werk bij Telenet an sich heeft De Wever evenwel geen problemen. "De Kamer zit vol met mensen die in de privé werken, die een eigen bedrijf hebben, die consultant of advocaat zijn. De vroegere Kamervoorzitters hadden allemaal belangrijke mandaten in de publieke of private sfeer, soms met zeer hoge vergoedingen. Siegfried heeft ervoor gekozen om die op nul te zetten en om het zuiver te doen. Als men morgen zegt dat dat niet meer kan, dan zullen we dat afspreken. Maar dat heeft wel grote implicaties, voor heel wat Kamerleden."

"Toen ik hem (Bracke, nvdr.) dit weekend zag, zat hij menselijk heel diep", zegt De Wever. "Had ik hem gevraagd om te stoppen als Kamervoorzitter, dan had hij dat wellicht gedaan. Maar wat heeft hij eigenlijk verkeerd gedaan? Van wat kan ik hem beschuldigen? Ik ben niet het soort voorzitter dat heel graag partijleden overboord gooit om ervan af te zijn. Dat doe ik niet."

De N-VA-voorzitter geeft nog toe dat zijn partij in moeilijke papieren zat en dat de geloofwaardigheid is aangetast. "Voor ons is dat een kostbaar goed, want we zijn geen traditionele partij. Als dat onderuit gaat, dan voel je de grond onder je voeten wegzakken."