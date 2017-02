Een eerste grote naam die de ronde doet volgens Johny Vansevenant is die van N-VA-kamerlid Sarah Smeyers. "Ze heeft naast het fractieleiderschap gegrepen - dat naar Peter De Roover ging -, dus ze heeft ook wel recht op iets."

"Het is ook het staatssecretariaat voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Smeyers is OCMW-voorzitter van Aalst dus ze heeft wel wat sociale troeven in handen. Ze is ook van Oost-Vlaanderen en hoewel er benadrukt werd dat de nieuwe staatssecretaris niet per se van daar moet komen, is het wel een troef."