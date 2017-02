Maar dat is niet het enige waar fouten over zijn verspreid, zegt Bracke. "Ik ben op 14 oktober 2014 Kamervoorzitter geworden. Voor dat jaar is er een factuur verzonden naar Telenet. Dat was de laatste. Er is geen factuur geweest voor 2015, er is geen factuur voor 2016 en er zal uiteraard ook geen factuur komen voor 2017. Er is met andere woorden geen factuur voor de volle jaren dat ik de Kamer heb voorgezeten. Voor die bewuste jaren was mijn inkomen uit Telenet 0 voor wat ze de "forfaitaire vergoeding" noemden en ook 0 voor adviezen en contacten en wat dan ook."

"Meer nog", gaat Bracke voort, "bij nader toezien ben ik naar alle waarschijnlijkheid de eerste Kamervoorzitter in jaren die niet bijverdiende in de privé. Mijn voorgangers - waar ik alle respect voor heb - hebben bijverdiend in de privé, ik had geen bijverdienste in de privé."

De uitspraken zijn opmerkelijk, aangezien Bracke in "Terzake" nog zei dat het ging om "privégeld". In De Morgen verwoordde hij het zo: "Al was het onbetaald, dan had ik het nog gedaan."