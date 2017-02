Of het too little too late is, weet De Vadder niet, maar men had veel eerder met deze boodschap naar buiten moeten komen. "Dan zou de verdedigingslijn van Bracke en de N-VA in Gent wel sterker gestaan hebben."

Of Elke Sleurs Siegfried Bracke nu gebeld heeft of omgekeerd blijft wat in het midden, maar die verwarring heeft ook alles te maken met perceptie of krachtsverhoudingen binnen de partij. "In het ene geval krijg je de barmhartige staatssecretaris die zich opoffert, in het andere beeld krijg je de intelligente Kamervoorzitter die doorheeft wat er speelt."

Volgens De Vadder heeft deze persconferentie er ook toe geleid dat de vragen rond Brackes functie als Kamervoorzitter van de baan zijn, net omdat hij ook de werkgroep deontologie aangehaald heeft.

De essentie van deze kwestie is dat er een vertrouwenscrisis heerst binnen de politiek. Mensen zijn boos op de politici. "De vraag is of je door het aanscherpen van je eigen regels die boosheid zal wegnemen?" De Vadder vreest van niet en denkt dat het al veel te ver gegaan is. "Het beeld van zakkenvullers blijft bestaan."