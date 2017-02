"Als je een zekere job als staatssecretaris wil opgeven voor het onzekere lijsttrekkerschap in een stad waar we het moeilijk hebben: dan verdient dat veel respect. Het tekent wie Elke is en hoe ze werkt: met volle overgave. Ik wens haar alle succes in deze nieuwe opdracht", aldus De Wever.

Wie Sleurs zal opvolgen als staatssecretaris, is nog niet geweten. De procedure wil dat voorzitter De Wever een kandidaat voorstelt op de volgende partijraad, die over de benoeming van ministers en staatssecretarissen beslist. De eerste bijeenkomst die normaal gepland is op 11 maart. "We bekijken dit nog wanneer we dit organiseren", aldus De Wever. "Mogelijk vervroegen we dit moment. Meer kan ik daarover momenteel niet zeggen."