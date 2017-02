Het ontslag in zijn eigen stad van schepen en coalitiepartner Tom Balthazar (SP.A) was in die zin onvermijdelijk, vindt Watteeuw. "Hij heeft aangevoeld dat zijn geloofwaardigheid sterk aangetast is en dat hij niet meer zou kunnen functioneren."

Watteeuw wil naar eigen zeggen geen heksenjacht ontketenen op individuele politici, maar ook hij kan niet voorbij aan Siegfried Bracke die volgens hem "een onvergeeflijke fout heeft gemaakt" door zich bovenop zijn riante loon als Kamervoorzitter ook nog eens te laten betalen als adviseur voor Telenet.

Zijn ontslag uit Telenet is niet genoeg, vindt Watteeuw. "Vergeet niet dat de Kamervoorzitter de politiek hoort te belichamen, het goede van de politiek. Die figuur moet boven alle twijfels staan. Net daarom is wat Bracke doet erger dan alle andere voorbeelden. Wat hij doet, maakt de politiek kapot."