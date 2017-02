Vande Lanotte gaf onlangs aan dat hij gewonnen was voor het idee van een Stadslijst. De socialist liet er geen gras over groeien en deed vandaag samen met de voorzitter en ondervoorzitter van de lokale SP.A-afdeling een voorstel aan de ledenvergadering. Met succes: 81 procent stemde voor, 6 procent onthield zich en 13 procent stemde tegen.

"Een diversiteit aan mensen en talenten woont hier samen in de kleinste grootstad van West-Europa, met uitdagingen groot en klein. En daarbij moet in onze stad samen nog meer dan vroeger het kernwoord zijn", aldus Vande Lanotte.

"Oostende moet een stad zijn waar we samen de toekomst maken, waarbij we samen de richting aangeven waar we naartoe gaan, waar we samen de buurt- of straatfeesten organiseren en vieren, waar we samen van de verscheidenheid van Oostende en haar inwoners een rijkdom maken. Net van die verscheidenheid van de stad een rijkdom voor iedereen maken, is eigenlijk de belangrijkste opdracht voor elk stadsbestuur."