De minister-president had het bij VTM onder meer over de heisa die afgelopen week ontstond naar aanleiding van de vergoedingen die politici krijgen voor hun mandaten in intercommunales. Bourgeois kondigde aan dat hij bereid is om ver te gaan in de hervorming van die intercommunales. "Elke crisis is een opportuniteit", klonk het.

Hij verwees met name naar intercommunales als Eandis en Infrax. "Ook daar moeten we openheid hebben over wat wordt betaald aan de directies. Iedereen focust op wat de politici daar krijgen. Ik vermoed dat dat (de lonen van de directie, red.) zeer hoge bedragen zijn. Ik vind ook dat Infrax en Eandis dat moeten bekendmaken."

"We verwachten allemaal transparantie van beursgenoteeerde bedrijven. Dit zijn publieke ondernemingen waar we allemaal samen aandeelhouder van zijn. Ik vind dat we daar ook recht hebben op transparantie en openheid."