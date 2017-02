De bevoegde ministers kwamen vanmorgen bijeen op het kabinet van minister Bellot, maar gingen al na een uur zonder akkoord uiteen.

De Brusselse ministers Céline Frémault (CDH) en Didier Gosuin (DéFi) zouden opnieuw het voorstel op tafel hebben gelegd om de Kanaalroute te schrappen en vluchten boven de zogenoemde bocht van Brussel (Schaarbeek, Elsene, Etterbeek) te verbieden voor 7 uur 's ochtends. In ruil zou Brussel de huidige, minder strenge toepassing van de geluidsnormen voortzetten.

Maar voor Vlaanderen was en blijft dat onaanvaardbaar. In het huidige voorstel is er te weinig oog voor de spreiding van de hinder, klinkt het. "Wij hadden gehoopt dat er ook vanuit het federale niveau iets op tafel zou worden gelegd", zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). "Het is het federale niveau die een vliegwet moet opstellen, maar dat was er ook vanmorgen niet."

"Het Brusselse voorstel houdt onder meer in dat er veel meer vluchten zouden zijn over de Vlaamse rand en over Vlaanderen. Dat is voor ons niet aanvaardbaar. Er moet een evenwichtige spreiding zijn om de economische toekomst van de luchthaven veilig te stellen en te maken dat de overlast die ermee gepaard gaat op een eerlijke, billijke, objectieve manier gespreid wordt."