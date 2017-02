De Brusselse minister Vanhengel opperde vanochtend in een interview met La Libre Belgique het idee om de luchthaven van Zaventem 1.800 meter op te schuiven. Dat is volgens hem de goedkoopste oplossing in het dossier rond de strengere geluidsnormen.

Vanhengel wil zijn woorden niet herhalen, maar zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten reageert nu wel. "Het is zijn persoonlijke mening die absoluut niet wordt gedeeld door Open VLD. Een discussie rond de verplaatsing van de luchthaven is voor ons niet aan de orde", benadrukt Rutten aan VRT Nieuws. Zij heeft het over "discussies die kort door de bocht gaan". "Zo werkt het niet, dat weet meneer Vanhengel ook."

Het debat moet volgens de partijvoorzitster dus niet gaan over een verhuizing van de luchthaven, maar wel over een uitbreiding. "Het gaat om een belangrijke economische motor van het hele land. Dit debat verdient ernst zonder te polariseren en zonder verwijten over en weer."

Open VLD schaart zich tot slot achter de oproep van premier Charles Michel (MR) om allemaal samen rond de tafel te gaan zitten en zo een oplossing te vinden. "Het is in het belang van ons allemaal. Brussel en België zijn een toegangspoort tot Europa. We hebben een belangrijke luchthaven nodig."