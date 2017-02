De Franstalige krant La Libre Belgique haalde vanmorgen Brussels minister Guy Vanhengel aan: "De goedkoopste oplossing is om de luchthaven 1.800 meter op te schuiven. Daarvoor is al 800 meter onteigend. Reculer, wat "wijken" of "achteruitgaan" betekent, zo stond het in de krant. Een uitspraak die Vanhengel niet in dank afgenomen werd, niet door andere partijen, maar ook niet door Gwendolyn Rutten, zijn eigen partijvoorzitter.

Vanhengel wilde vanmorgen geen toelichting geven, maar doet dat nu wel bij VRT Nieuws en in een persbericht. Hij verwees in de krant alleen naar een al langer bestaand plan van Brussels Airport: een verdere verlenging van de startbaan. "Het is niet de bedoeling om de luchthaven te verplaatsen", benadrukt hij. "Wél om, zoals Brussels Airport het zélf aangeeft in zijn toekomstplan, een van de startbanen naar achteruit te verlengen."

Een verlenging van de startbaan "is dus geen zot idee van een malloot", zegt Vanhengel. "Brussels Airport koestert dat idee al jaren, daarvoor zijn al onteigeningen gebeurd. Een verlenging laat toe de toekomst van Brussels Airport te verzekeren. De economische activiteit van en op de luchthaven kan toenemen zonder dat er méér mensen gehinderd worden."

Als de overheden in ons land de luchthaven wil laten groeien, is dat de weg die men moet volgen: op termijn moet die verlenging er komen, zoals Brussels Airport dat vraagt. "De luchthaven is een heel belangrijke economische pool, die moet zich verder kunnen ontwikkelen. Wij vinden ook dat dat moet kunnen. Maar we moeten dit niet proberen op te lossen door dagelijks het conflict aan te gaan. Wel door op lange termijn te denken."