Stéphane Moreau nam eind januari ontslag als burgemeester van Ans, in de provincie Luik. Hij was eerder in opspraak gekomen in schandaal rond de Waalse intercommunale Publifin. Het web aan structuren bij Publifin maakt dat heel wat plaatselijke politici hoge vergoedingen krijgen voor hun zitje. Via zijn functie als CEO van de operationele poot Nethys is Moreau een van de machtigste mensen binnen Publifin.

In interviews in L'Echo, La Capitale en De Tijd verdedigt Moreau waarom hij jarenlang de "dubbele investering" deed van een politiek mandaat en en een managerfunctie. "Om de politiek en het ondernemerschap te combineren, heb ik alles opgegeven. De voorbije dertig jaar heb ik geen privéleven gehad. Geen enkele vrouw kon mijn levensritme aan." Midden januari kreeg hij hartproblemen.

"Ik verdien 593.000 bruto per jaar aan vaste vergoedingen en een extra bedrag dat afhangt van de bedrijfsresultaten", zegt Moreau. "Dat bedrag is gelijkaardig aan de verloning in overheidsbedrijven die veel kleiner zijn dan het onze." Geld was naar eigen zeggen geen drijfveer. "Ik leef simpel, in een klein appartement. Ik heb nooit een huis gebouwd. Het enige wat ik wil, is de financiële zekerheid die ik vroeger ontbrak."

Eind vorige maand nam Moreau ontslag als burgemeester van Ans. Hij ontkent dat partijvoorzitter Elio Di Rupo hem daarvoor onder druk gezet heeft: "hij heeft me de vrije keuze gelaten." Het is naar eigen zeggen met pijn in het hart dat hij stopt. "Het is lastig op de brandstapel te worden gezet als je verwezenlijkingen zes weken eerder nog werden geloofd. Ik ben aan de schandpaal genageld."