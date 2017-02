Kennis maakte eerder deze week zijn belastingaangifte bekend, na de commotie die was ontstaan over de vaak royale vergoedingen die politici krijgen voor allerlei mandaten. Zo kwamen we te weten dat Kennis 7.237 euro netto per maand verdient.

"Nu heeft iedereen ondertussen mijn rekening gemaakt. Dat is echt niet het leukste dat er is. We moeten transparant zijn, ik vind dat ook. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Maar ik heb ook kinderen en die worden dan bekeken op de speelplaats. Als ik terugkijk op de afgelopen week, dan denk ik: "Jezus waarom doe je dit nu?"."

"Niemand moet medelijden heb mij", zegt Kennis nog. "Maar men moet wel weten: de politiek is een stil en dat is anders dan het bedrijfsleven. Ik heb gekozen om dat te doen, maar ik ben in een andere wereld terechtgekomen: alles is tijdelijk, ik ben nog nauwelijks thuis en ik ben continu onderhevig aan kritiek."