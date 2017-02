Het is bijzonder dat de vakbonden en de werkgevers in dit dossier aan één zeel trekken.

"Het is bijzonder dat de vakbonden en de werkgevers in dit dossier aan één zeel trekken", zegt Voka-topman Hans Maertens. Voor hem is snel een oplossing nodig om uit de impasse te geraken, "anders dreigen carriers weg te trekken uit Brussels Airport". De ongerustheid op de luchthaven is bijzonder groot dat er geen politieke oplossing komt, voegde hij toe.

"We zijn hier om de tewerkstelling te proberen garanderen. Het is belangrijk dat we een gemeenschappelijk signaal geven", zei ook Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. "We proberen de drie overheden te overtuigen hun spelletjes te stoppen."

Na het bezoek aan Bourgeois volgen ook nog een bezoek aan de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) en federaal premier Charles Michel (MR).