Bij Open VLD, dat ook in de meerderheid zit, heeft senator Lode Vereeck een schema klaar op basis waarvan kan worden uitgemaakt wat de overheid nog moet doen en wat door een privébedrijf kan worden uitgevoerd.

"Licht om de vijf jaar door waar we allemaal mee bezig zijn in intercommunales en of de overheid die taken nog wel moet doen", zegt hij. "Als de beslissingsboom grondig wordt toegepast, kunnen heel wat intercommunales of ondoorzichtige dochters, of veel activiteiten die erin plaatsvinden, worden opgedoekt."