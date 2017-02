"Geloof het of niet: ik zou begot niet weten hoeveel ik in totaal verdien", zegt Bracke vandaag in een interview met De Morgen. "Als Kamervoorzitter weet ik dat er 20 procent van mijn wedde is afgegaan. Voor de rest heb ik het bedrag pas na de eerste maand zien verschijnen. Men zal het niet meer geloven, maar ik ben echt niet met geld bezig. Ik weet het gewoonweg niet."

Die quote is in tegenspraak met wat hij in 2000 zei, in een interview in Humo. Vuye haalde dat interview vanmiddag naar boven in de Kamer. Bracke zegt daarin het volgende: "Sommige mensen beweren dat ze niet weten hoeveel geld er op hun bankrekening staat, maar dat geloof ik niet. Ik weet tot op de frank hoeveel geld ik heb, en ik houd mijn bankrekeningen heel goed in de gaten. Geld is voor mij heel belangrijk - niet als doel op zich, maar wel als middel om goed te kunnen leven."

