In antwoord op de vragen van Vuye en Hedebouw beloofde Michel dat de regering initiatieven te nemen voor meer transparantie en het voorkomen van belangenconflicten. "Ik ben niet van plan mijn hoofd in het zand te steken", zei Michel, maar waarschuwde wel niet te vervallen in populisme, demagogie of veralgemeniseringen.

"De democratie is breekbaar. Om ons democratisch model te verdedigen, is het vertrouwen van de burger een bijzonder belangrijk element", zei Michel. Hij zei zich bewust te zijn dat de situatie van de laatste weken en maanden - de onthullingen over soms riante vergoedingen die tegenover mandaten staan - een voedingsbodem kan zijn voor wantrouwen tegen de democratische instellingen.

Transparantie is voor de premier daarbij een belangrijk principe. "Telkens dat er sprake is van een overheidsparticipatie, moet er transparantie bestaan", zei hij. Michel brak ook een lans voor een debat over correcte vergoedingen. In eigen naam vroeg hij zich luidop af of er niet te veel mandatarissen zijn in ons land, met tal van regeringen en parlementen. Om de risico's op belangenvermenging te voorkomen, kan het vennootschapsrecht volgens de premier inspiratie bieden.