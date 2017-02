Burgemeesters klagen over "gebrek aan informatie"

Verschillende burgemeesters hebben in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem geklaagd dat er te weinig informatie doorstroomt naar de lokale zones. De burgemeesters krijgen vaak geen info over terreurgerelateerde zaken of gevaarlijke situaties in hun stad, klinkt het.

