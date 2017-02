Siegfried Bracke is beschadigd door de Telenet-affaire. Zoveel is duidelijk. Het Gentse N-VA-kopstuk geeft dat ook toe in een interview met De Morgen: "Dit zal mee mijn kansen bepalen voor het lijsttrekkerschap, daar twijfel ik geen seconde aan". Tegelijk blijft hij zich naar eigen zeggen wel opwerpen als kandidaat-lijsttrekker. "Als de partij mij dat vraagt, dan zal ik het doen."

Maar de partij heeft het hem nog niet gevraagd. "Het is heel merkwaardig dat de N-VA ook al voor het incident rond Bracke nog geen kandidaat had aangeduid", zegt Ivan De Vadder daarover. "Dat vind ik heel opvallend en dat duidt erop dat er sowieso twijfel was over wie in Gent de lijsttrekker moet worden."

Volgens De Vadder zal die twijfel nu verder aanhouden. "De partij zal nu heel goed moeten nadenken over wie het wel wordt. En dat zal iets langer duren dan voorzien." Volgens Rik Van Cauwelaert is het echter al een bijna uitgemaakte zaak, toch wat Bracke betreft. "Hij mag het lijsttrekkerschap wellicht vergeten. Elke Sleurs komt nu in stelling", klinkt het.

"De figuur van Bracke lag sowieso al moeilijk bij sommige N-VA'ers", schetst Van Cauwelaert verder. "Hij is geen echte VU'er. Hij komt uit een totaal ander nest, een socialistisch nest. Sommige N-VA'ers vinden dan ook dat Bracke al goed bediend is geweest voor iemand die geen stamboek Vlaams nationalist is."