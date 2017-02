Vandaag is de raad van bestuur van Publipart samengekomen, de naamloze vennootschap die een onderdeel van de intercommunale Publilec vormt en die de jongste dagen een storm door de Vlaamse en nationale politiek jaagt.

Hoewel die vergadering al langer vastlag, waren door de nieuwe context twee punten aan de agenda toegevoegd. Enerzijds wilden de leden van de raad de beleggingen van Publipart tegen het licht houden, anderzijds lagen ook hun eigen vergoedingen op tafel.

Tot nu toe streken de bestuurders per jaar 21.000 euro bruto op. Een aantal onafhankelijke bestuurders stelde voor om die vergoeding te "neutraliseren" en dat voorstel heeft het gehaald. Concreet zien alle bestuurders af van de vergoedingen die ze sinds 1 januari hebben gekregen, evenals alle toekomstige.

De raad van bestuur heeft ook beslist alle huidige beleggingen te verkopen. In een later stadium willen ze de opbrengst in ethische fondsen investeren. Op dit moment zijn niet alle beleggingen even koosjer.