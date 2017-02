Siegfried Bracke is de afgelopen 48 uur in opspraak gekomen in de nasleep van de Publipart-affaire. Het Gentse oppositielid verweet de socialisten afgelopen weekend van "graaicultuur", maar gisteren werd duidelijk dat hij zelf jaarlijks 12.000 euro bruto krijgt als adviseur bij Telenet. Daarbovenop kwam 2.000 euro per advies.

Na een woelige Gentse gemeenteraad besliste Bracke om te stoppen met zijn adviserende functie bij het telecombedrijf. "Hij heeft zelf zijn verantwoordelijkheid genomen, er is geen druk uitgevoerd", zegt de woordvoerder van voorzitter Bart De Wever aan VRT Nieuws. "Wij blijven Bracke steunen, net zoals we al onze mensen steunen."

Over het lijsttrekkerschap in de Oost-Vlaamse hoofdstad wil de partijleiding van N-VA niets zeggen. "Dat is een zaak van de Gentse afdeling."