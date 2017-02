"De zitting is in elk geval begonnen met een omstandige theoretische uitleg over wat Publipart is, hoe Gent daarin is beland en wat de stad precies doet", vertelt VRT-journalist Bart Verhulst die de gemeenteraad heeft gevolgd. "Het was schepen voor Open VLD Christophe Peeters (zelf bestuurder bij Publipart, nvdr.) die bijgestaan door advocaten de zeer technische uitleg gaf. De oppositie vond dat een poging van de meerderheid om de vis te verdrinken. Maar nadien is wel degelijk ook een politieke discussie gevoerd."

Of de vragen van de oppositie daarmee beantwoord werden, is maar de vraag. In elk geval krijgt de oppositie geen aparte commissie die zich buigt over de affaire. "Die hoeft er in wezen ook niet te komen", stelt professor politicologie Herwig Reynaert (UGent). "Men kan perfect de nodige documenten opvragen en de nodige vragen stellen tijdens een gewone gemeenteraadszitting." Ook Bart Verhulst ziet in de vraag voor een aparte commissie een politiek manoeuvre van de oppositie. "Ze willen dit verhaal zo lang mogelijk rekken, terwijl de meerderheid redeneert dat een gewone gemeenteraad voldoende is. Al loop je natuurlijk zo het risico dat de discussie verdrinkt tussen de andere agendapunten."