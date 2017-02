In de nasleep van de Publipart-affaire kwam ook Siegfrief Bracke in opspraak. Het Gentse oppositielid en de voorzitter van de Kamer wilde lang niet zeggen hoeveel hij verdient als lid van de adviesraad van Telenet. Volgens De Tijd ontvangt hij jaarlijks 12.000 euro bruto en nog eens 2.000 euro per vergadering.

"We leven in woelige tijden, waarin heel veel mensen - terecht, denk ik - twijfelen aan wat er gebeurt in de Wetstraat", reageert Groen-fractieleider Calvo in "De ochtend" op Radio 1. "We hebben politieke actie nodig over alle partijgrenzen heen om maatregelen te nemen rond transparantie, politieke ethiek en politieke vernieuwing."