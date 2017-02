Daarvoor had Bracke zelf kritiek gekregen omdat hij niet wou bekendmaken hoeveel hij extra verdiende als lid van de adviesraad van Telenet. Gisteren nog zei Siegfried Bracke dat hij dat niet moest bekendmaken omdat het ging om geld uit de privésector en niet om publiek geld van publieke nutsbedrijven zoals intercommunales.

Dat deed de kritiek op Bracke evenwel niet verstommen en vanavond zelf kondigde hij op Twitter zijn vertrek uit de adviesraad van Telenet aan. Tegelijk ontkent hij dat hij een "poenschepper" zou zijn.

Hoeveel Bracke nu precies verdiende bij Telenet, wilde hij niet kwijt. De krant De Tijd meent echter te weten dat het gaat om 12.000 euro bruto per jaar plus nog eens 2.000 euro bruto extra per zitting van de raad. De krant baseert zich op gegevens van SP.A'er Peter Vanvelthoven die eerder zelf in de adviesraad van Telenet zat en dus een gelijkaardig bedrag kreeg.