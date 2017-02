Het probleem zit hem volgens de LSE-professor bij mogelijke belangenvermenging. Enerzijds zitten die politici in tal van raden van bestuur en anderzijds zitten ze in gemeenteraden of een parlement, van waaruit ze controle op die intercommunales en bedrijven zouden moeten uitvoeren.

Daaruit volgt het risico van belangenconflicten, hoe kunnen ze nu publieke nutsbedrijven controleren waar ze zelf grote belangen in hebben, vraagt De Grauwe zich af. Denken die politici dan in eerste instantie aan de kiezer en de consument wiens belangen ze in feite zouden moeten verdedigen?

Om het vertrouwen te doen terugkeren, is er volgens De Grauwe slechts één oplossing, maar dan wel een radicale. Al die politici moeten gewoon opstappen uit die mandaten en vervangen worden door onafhankelijke bestuurders die dan wel gecontroleerd worden door de politiek.

Uiteraard zullen die onafhankelijke bestuurders dan wellicht meer verdienen dan politici-bestuurders nu, maar dat moet dan maar, aldus De Grauwe. Het belangrijkste is niet de vergoeding, maar het gebrek aan intransparantie. Dat mensen veel verdienen, is niet het probleem als dat het gevolg van compententie, zegt De Grauwe, maar de burgers pikken dat veel minder als ze denken dat dat het gevolg is van netwerken en "ons kent ons".