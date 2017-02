Nog in De Tijd spreekt econoom en professor-emeritus en auteur van naar hem genoemde code over deugdelijk bestuur Herman Daems zijn verbazing uit over de uitspraken van Bracke als zou niemand zaken hebben bij wat hij verdient bij Telenet.

Een onhoudbare situatie, stelt Daems, want grote bedrijven zijn zelf open over de bedragen van de vergoedingen. Bovendien hebben de politici er volgens hem zelf ook belang bij om open kaart te spelen. "We evolueren naar een maatschappij die daar veel meer openheid over vraagt. Zeker van politici zal dat worden gevraagd. Het is al algemeen bekend wat CEO’s van grote bedrijven verdienen", aldus Daems.

Daems vindt het tot op zeker niveau ook billijk dat politici een vergoeding krijgen voor een toezichthoudende functie in een intercommunale of een andere instelling. "Het is geen schande dat politici vergoed worden. De vraag die zich wel stelt, is wat de band is tussen wat politici verdienen en wat ze daarvoor doen. En of dat dan een redelijke vergoeding is. Dat willen mensen weten."