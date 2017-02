De bijzondere gemeenteraad is er gekomen op vraag van de oppositie, die een Optima-bis-commissie wil oprichten "om de zaak tot op het bot uit te spitten". "Want dit is een politiek probleem en geen technisch probleem", zei Siegfried Bracke (N-VA), die niet was opgezet met de technische uitleg die de gemeenteraadsleden voorgeschoteld kregen.

"Schepen Balthazar is niet opgestapt omdat dit dossier te ingewikkeld en technisch te complex was, maar omdat er een politiek probleem was. Als we de vis willen verdrinken, maken we er zo snel mogelijk een technisch probleem van". "Vanavond moet het gaan over de politieke verantwoordelijkheid van de schepenen gaan", zei ook Veli Yüksel van CD&V.