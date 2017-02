"De vraag is: hoeveel Publiparts zijn er nog? En hoe zit het met al die intercommunales", zegt Bracke in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Dat is werk dat we niet kunnen doen in één avond". Daarom stelt hij voor om een "Optima-bis-Publipart-commissie" op te richten.

Maar Publipart, en bij uitbreiding de intercommunales en verscheidene vennootschappen, is een kwestie die de stad Gent overstijgt. "Voor mij mag dat gerust een aanleiding zijn om een nationwide ruimere oefening te doen over intercommunales", zegt Bracke. "Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat er hier in Gent sprake is van een zware politieke crisis. Het is niet omdat er hier een zware crisis is bij de socialisten, dat we heel het land over dezelfde kam moeten scheren".

Bracke zegt ook de rol van de liberalen in de zaak te willen uitspitten. En ook de rol van Groen vindt Bracke "werkelijk zeer merkwaardig". "Waarom dekt zij in Gent een in wezen socialistisch probleem toe?"