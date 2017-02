Toen afgelopen weekend het Publipart-schandaal losbarstte dat schepen Tom Balthazar de kop kostte, kondigden de Gentse afdelingen van SP.A en Groen aan dat ze zo snel mogelijk alle mandaten en bijkomende vergoedingen van hun gemeenteraadsleden en andere vertegenwoordigers publiek zou maken. Dat hebben de partij vandaag gedaan.

"Wij nodigen alle andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen", zegt voorzitter van SP.A Gent Karin Temmerman in een persbericht. "Dit gaat immers om transparantie in de politiek als geheel en over de geloofwaardigheid van alle politici. Dat overschrijdt de partijgrenzen."

SP.A en Groen in Gent spraken afgelopen zondag ook af dat de vergoedingen van de burgemeester en schepenen inclusief de bijkomende mandaten niet meer mogen bedragen dan 130% van hun basisloon. Uit de cijfers van 2015 komt alleen burgemeester Daniël Termont komt aan 131%. Hij zal het bedrag (1.300 euro) schenken aan het Kinderkankerfonds en de Huntington Liga.