De website fietssnelwegen.be toont een ambitieus toekomstbeeld van het Vlaamse fietssnelwegen-netwerk.

Sommige van die snelwegen zijn al befietsbaar, zoals de fietsostrade van Antwerpen naar Mechelen, die op termijn zal worden doorgetrokken tot Brussel. Rond Kortrijk is de Guldensporenroute bij fietsers al vertrouwd, en in Vlaams-Brabant is de Kanaalroute ingeburgerd.