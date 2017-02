Ook de oppositiepartijen Groen en SP.A verwelkomen het voorstel van minister Peeters, maar het gaat volgens hen niet ver genoeg. "Wij verwelkomen elk voorstel voor meer openheid en transparantie. ook dit voorstel van Kris Peeters", zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo. "Maar het kan denk ik wel beter.Het zou goed zijn dat alle politici over alle mandaten, publiek en privé, transparant en eerlijk zijn, inclusief hun vergoedingen. Het lijkt me beter om zo te werken dan via omwegen die Kris Peeters voorstelt", aldus Calvo.

Ook SP.A-voorzitter John Crombez oordeelt dat het voorstel van Peeters niet ver genoeg gaat. "Elke stap vooruit voor meer transparantie gaan we steunen maar het moet ook heel duidelijk zijn dat dit ruim onvoldoende is. We kunnen echt niet aannemen dat als er kleine voorstellen gestemd worden, dat daarmee de kous af is", aldus Crombez.

"Ik heb gezegd dat ik volledige transparantie wil en ik ga er ook voor gaan. En ik ga dat sowieso voor mijn partij doen.Ik heb ook een brief gestuurd naar de andere voorzitters om overleg te vragen om het zo ruim mogelijk voor de politiek te doen", besluit Crombez.