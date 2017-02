In Gent bestaat het kartel tussen SP.A en Groen vandaag wel. Maar de politieke relatie staat daar serieus onder druk door de Publipart-affaire. "Ik zou de mensen in Gent en misschien ook in Antwerpen aanraden om eens goed te kijken naar wat de kopstukken van Groen destijds gedaan hebben en wat ze er nu over denken", stelt Marc Van de Looverbosch.

Volgens de politiek journalist is een kartelformule slechts een tijdelijk succes. "Ik noem het vaak de doping in de politiek. In Gent is de SP.A nu zeer zwaar aangeslagen en heeft ze een andere partij nodig om eruit te geraken. De omgekeerde situatie van in 2003. Dan is maar de vraag wie daar het best gaat uitkomen nu. Een negatief aura rond de SP.A zou wel eens kunnen afstralen op Groen."