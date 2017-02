Zijn functie van beheerder bij de intercommunales Publilec en SOCOFE, zijn post in het strategische comité van EDF Luminus en zijn plek als vicevoorzitter bij de nv Publipart waarvan Publifin de voornaamste aandeelhouder is: die functies legt Mathot neer in de nasleep van het Publifin-schandaal in Wallonië, zo meldde hij gisteravond op de gemeenteraad van Seraing.

Mathot voegde eraan toe dat al deze mandaten hem maandelijks netto 2.600 euro opbrachten. "Het geld van de Luikenaars is niet gestolen via deze of andere structuren die in het oog van de storm zijn terechtgekomen", benadrukte hij. "Dit geld heeft werkgelegenheid gecreëerd in de regio van Luik, het heeft als hefboom gediend en heeft Seraing 4 miljoen euro aan dividenden opgeleverd."

De burgemeester van Seraing is de zoveelste Waalse politicus die zijn mandaten of zijn functie neerlegt in de nasleep van het Publifin-schandaal. Zoals bekend streken verschillende mandatarissen hierbij riante vergoedingen op voor vergaderingen of andere prestaties die nooit hebben plaatsgevonden.