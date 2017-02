Er bestaat al een wetgevend kader, zoals de Code Buysse en de Code Daems en er zijn ook een aantal bepalingen over transparantie in het Wetboek Vennootschappen. "Die zijn verdienstelijk, maar houden geen verplichte aangifte in", stelt minister Peeters. Hoeveel een bestuurder individueel verdient, wordt daardoor vaak niet bekendgemaakt.

"Als men dat bekendmaakt in vennootschappen waar intercommunales of andere overheden in participeren, dan denk ik dat we een heel belangrijke stap hebben gezet in datgene wat nog onvoldoende transparant is", aldus de CD&V-minister.

Peeters stelt nu voor om de wetgeving aan te passen. "Ik ga ervan uit dat iedereen meer transparantie wenst. Dit is een heel duidelijk voorstel. Ik ben ervan overtuigd dat ook de coalitiepartners dit een goede aanpak zullen vinden."