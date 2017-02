In Terzake vanavond merkte Kamervoorzitter Siegfried Bracke op dat Balthazar ontslag heeft genomen nog voor de oppositie in Gent (waar de N-VA inzit) daarom gevraagd heeft. Bracke ontkende ook dat hij in Gent minder kritiek heeft op Open VLD dan op de SP.A omdat hij zou hopen om in een volgende coalitie mee samen te werken. Volgens Bracke zijn er nog geen contacten met Open VLD in Gent geweest.

Nochtans is de situatie voor beide partijen even erg, vindt Bracke, want Publipart is volgens hem "een schimmige vennootschap met hoge vergoedingen en die bovendien belegt in foute dingen".

Bracke is naast Kamervoorzitter en fractievoorzitter van de N-VA in Gent echter ook lid van de adviesraad van telecomgroep Telenet. Hoeveel hij daar verdient, wil hij echter niet kwijt. Dat is volgens hem "privé, want het gaat om een privébedrijf. Een advocaat in de politiek moet ook niet bekendmaken hoeveel hij via zijn praktijk verdient, merkt Bracke op.

Dat is totaal anders dan politici die mandaten in intercommunales of dochterbedrijven daarvan bekleden en daarvoor met publiek geld betaald worden. Op de vraag waarom een Kamervoorzitter die 15.000 tot 16.000 euro netto per maand verdient, nog wat extra verdient in een privébedrijf, vindt Bracke het niet opportuun dat men aan de zijlijn "profiteur" staat te roepen. Zo werkt dat niet, vindt hij.