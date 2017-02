Nog volgens de RTBF zijn de reacties in de Franstalige politiek al bij al vrij gematigd. Noch de meerderheid noch de oppositie vraagt op dit ogenblik het ontslag van Olga Zrihen als voorzitster van de Publifin-commissie. Zelfs de liberale MR die in Wallonië in de oppositie zit, zegt dat het de verantwoordelijkheid van de PS is om te oordelen of Zrihen de commissie nog kan leiden of niet.

De CDH die in de Waalse regering zit, zegt dat alles wettelijk lijkt, al heeft de partij wel vragen over de omvang van de bedragen die betaald zijn.

Hoe dan ook is het nieuws over hoge vergoedingen niet van aard om het vertrouwen in de politiek te doen terugkeren. Het is overigens geen Waals probleem, want de heisa rond een gelijkaardige intercommunale, Publipart, heeft nu ook in Vlaanderen koppen doen rollen, onder meer die van kandidaat-burgemeester van Gent, Tom Balthazar (SP.A).