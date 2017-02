Volgens Bart De Wever (N-VA) is er op zich niets mis met de Vlaamse intergemeenschappelijke samenwerkingsverbanden, in de volksmond intercommunales genoemd. Met de nv's die de communales hebben opgestart daarentegen schorten wel allerlei zaken.

"Sommige nv's houden zich bezig met gemeenschapstaken. Dat is niet verkeerd, maar je moet je de vraag stellen hoeveel je dan moet verdienen om dat te beheren. Andere nv's houden zich bezig met taken die eigenlijk tot de private markt behoren. Dat is al fout. En sommige nv's doen helemaal niets meer met hun oorspronkelijke taak. Zo is Publipart een soort beleggingsclub. Daar is geen echt beheerswerk aan verbonden en er worden toch grote vergoedingen betaald. Dan zit je in een zwarte zone en dat kan niet getolereerd worden."

Volgens De Wever is het wel zo dat de intercommunales een kluwen geworden zijn. "Het verhaal van die intercommunales is een oerwoud geworden waar niemand nog zijn weg in weet." Een grondige sanering dringt zich volgens de Antwerpse burgemeester dan ook op. "We moeten het kind niet met het badwater weggooien, want het is in feite een goede zaak, hoewel fusies tussen gemeenten nog beter zouden zijn. Maar als daar structuren uit voortkomen die zich niet langer met lokaal beleid bezighouden, die private taken opnemen of beleggingsclubs zijn en forse vergoedingen betalen, dan kom je in een schandaalsfeer terecht en dan wordt iedereen vuilgemaakt."