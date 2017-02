Anders dan voor de eigenlijke intercommunales gelden de strenge regels niet voor de naamloze vennootschappen. Dat zijn private entiteiten. Hierdoor is het vastgestelde plafond voor vergoedingen niet van toepassing op die nv's. Het verklaart waarom schepenen als Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD) van Gent tot 19.000 euro bruto per jaar opstreken voor hun werk voor de nv Publipart.

Of dat bedrag gerechtvaardigd is, is een ideologische vraag. Illegaal zijn deze vergoedingen in elk geval niet. "Sommige mandatarissen werken wel degelijk hard voor deze nv's", meent De Rynck. "Net als in de intercommunales verdedigen ze daar de belangen van hun gemeente. Beslissingen hebben vaak verregaande financiële gevolgen voor hun gemeente. Dit vergt dossierkennis en actieve participatie."

"De zwakte is dat de raden van bestuur van die nv's vaak uitgebreid zijn. Elke betrokken stad of gemeente vaardigt eigen mandatarissen af terwijl die niet allemaal de nodige deskundigheid in huis hebben. Ik gok dat de vergoeding voor 1 op 4 tot 1 op 3 van de mandatarissen correct is."

Daarnaast is het ook voor de betrokken mandatarissen niet altijd duidelijk waarin nv's juist beleggen. Zo zou Publipart onder meer geld in (chemische) wapens hebben geïnvesteerd zonder dat Balthazar of Peeters dat wisten.

De zaak-Publipart verschilt hoe dan ook met de zaak-Publifin. Balthazar en Peeters hebben wel degelijk prestaties geleverd voor hun vergoedingen, in Wallonië streken mandatarissen vergoedingen op voor vergaderingen die nooit hadden plaatsgevonden.