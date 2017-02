Coddens vervangt Tom Balthazar, die opstapte nadat bekend was geraakt dat hij stevige vergoedingen heeft opgestreken voor zijn zitje in Publipart, een vennootschap die gegroeid is uit een intercommunale. Maar de nieuwe lijsttrekker en huidig schepen voor onder meer Armoedebestrijding bekleedt zelf ook verschillende mandaten.

Schepen Coddens brengt daarover duidelijkheid: "Ik ben verantwoordelijk in heel wat vzw's. Op jaarbasis heb ik bovenop mijn schepenwedde van 97.000 euro bruto een totaal van zo'n 10.000 euro bruto voor verantwoordelijkheden die ik opneem en vergaderingen die ik doé."

De nieuwe lijsttrekker belooft dat er geen onaangename verrassingen naar boven zullen komen zoals bij Publipart. "Er zullen helemaal geen lijken uit de kast vallen. Je mag daar met de loep op zitten, daar ben ik van overtuigd."