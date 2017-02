Bijna 30 jaar ervaring dus, maar een echt stemmenkanon is de socialistische kandidaat-burgemeester voor Gent niet echt. In 2012 kreeg hij als zevende naam op de lijst voor SP.A-Groen 4.155 voorkeurstemmen achter zich en werd zo qua stemmenaantal de nummer vijf van SP.A-Groen in Gent. Ter vergelijking: huidig burgemeester Daniël Termont had - als lijsttrekker weliswaar - 44.561 stemmen, Tom Balthazar (derde op de lijst in 2012) kon toen 5.466 mensen overtuigen.

Coddens wordt dan ook niet gezien als een tafelspringer. Termont noemt zijn partijgenoot eerder "bekwaam en bedeesd". Freya Van den Bossche vult aan: "Coddens is een trage groeier, maar iemand die wel vertrouwen uitstraalt". Coddens' credo is overigens: "éérst luisteren, dàt is gemeentepolitiek".