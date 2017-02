Uit de mandatenlijsten die beide politici indienden bij het Rekenhof blijkt dat de twee schepenen ook ook jarenlang als bestuurder voor de stad Gent bij energieleverancier EDF Luminus zetelden. Uit de jaarrekeningen blijkt dat EDF Luminus zijn 16 bestuurders jaarlijks tussen de 700.000 en 900.000 euro betaalde. Dat is gemiddeld 49.000 tot 55.000 euro bruto per persoon. Ongeveer de helft dus van wat Balthazar en Peeters als schepenen verdienen (zo'n 100.000 euro bruto).

Balthazar was jarenlang lid van het strategisch comité van EDF Luminus, voor hij er in juni 2014 Peeters opvolgde als bestuurder. Peeters zelf werd lid van de raad van bestuur van het energiebedrijf in 2009. In tegenstelling tot Balthazar nam hij afgelopen weekend geen ontslag als schepen. Hij liet weten geen druk te voelen om op te stappen.