"Er zitten een aantal gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie van Gent in de algemene vergadering van Publilec", zegt Bracke. "Ik ben daar één keer geweest, maar er is nooit over Publipart gesproken. Ik heb pas deze week voor de eerste keer iets over Publipart gehoord, via Apache."

"Men moet overigens appelen met appelen en peren met peren vergelijken, men moet heel goed zien dat er een verschil is tussen Publilec en Publipart, dat er ook een groot verschil is over de vergoedingen dat nooit binnen Publilec over Publipart is gesproken", stelt Bracke.

"Ik heb nooit meebeslist over vergoedingen. Ik weet niet of ik vanuit Publilec ooit een vergoeding heb gekregen, maar als ik er een gekregen heb, dan is dat één keer een gemeenteraadspenning", besluit Bracke.