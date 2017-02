Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) ziet het toch anders. "We verzetten ons. Die wet is geen oplossing. Dit maakt onze samenleving niet veiliger. Een potentiële terrorist of haatprediker moet worden opgesloten in onze gevangenissen om onze samenleving te beschermen", duidt De Vriendt. "Dit voorstel maakt het mogelijk die mensen over de grens te zetten. Opgeruimd staat netjes. Een terrorist kan van over de grens nog perfect een aanslag plegen tegen België. Theo Francken is koppig gefixeerd."

Smeyers spreekt dat tegen. "Het is net om onze samenleving, onze openbare orde te beveiligen dat zo'n maatregelen worden genomen. Ik vind niet dat de Belgische justitie deze mensen onder haar hoede moet nemen."

De Vriendt benadrukt dat zijn partij geen probleem heeft met het uitzetten van criminele vreemdelingen. Waar wringt het schoentje dan? "Met voldoende rechtsbescherming. Maar ook: na veroordeling een straf. Als het nodig is om iemand op te sluiten, moeten we dat doen." Hij haalt het voorbeeld aan van Mehdi Nemmouche, de dader van de aanslag in het Joods Museum in Brussel. "Hij is hier berecht en wordt uitgezet naar Frankrijk waar hij zijn straf zal uitzitten."