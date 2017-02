Crombez neemt het ook op voor partijgenoot Balthazar die gisteravond ontslag nam als schepen en als lijsttrekker van SP.A in Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "Hij heeft zich erg ingezet voor de stad en de partij, en hij klampt zich tenminste niet vast."

Bij het Publipart-schandaal raakte bekend dat mandatarissen soms 1.600 euro voor vergaderingen kregen, dus ook Balthazar. Moet hij bedragen terugstorten zoals PVDA dat vraagt? Crombez wijst erop dat in dit geval er écht wel gewerkt is. "Het gaat om 53 miljoen om te investeren in Gent. Balthazar heeft een stap teruggezet, dat is meer dan dat de rest doet", zegt Crombez. Hij laat het aan Balthazar zelf over om te beslissen.

De voorzitter ziet nog een toekomst voor het kartel SP.A-Groen na de hele heisa. "Het kartel kan absoluut verder. Gent wordt nog altijd progressief bestuurd tegenover andere steden. Als in Gent alle boeken op tafel gegooid worden, kan dat in Antwerpen ook." Maar Crombez heeft géén ambitie om zelf lijsttrekker te worden. "De vraag is vriendelijk, maar nee", klinkt het kordaat.